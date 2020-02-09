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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Александр Друзь возмущён размерами пенсионных выплат в России

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Александр Друзь возмущён размерами пенсионных выплат в России
фото: Александр Друзь, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Один из самых известных участников программы «Что?Где?Когда?» Александр Друзь высказал недовольство размером своей пенсии. При этом он считает, что прожить на нее в России невозможно.

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги (23 тыс. рублей). Она у меня даже меньше, чем у нее», - отметил Друзь, не уточняя конкретную сумму.

Ранее телеведущая Регина Дубовицкая тоже заявила, что в Москве «лучше до старости не доживать», а юморист Евгений Петросян, наоборот, доволен своим пособием, ему его хватает. Также размер своих выплат назвал Юрий Лоза, отметив, что давно не обращался в пенсионный фонд.

БА

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