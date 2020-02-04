Коронавирус. Главные новости к утру 4 февраля

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР заявили, что жертвами коронавируса стали 427 человек. Только за последние сутки специалисты выявили 3235 новых случаев заболевания. Главные новости к этому часу в материале "АН".
*Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Гонконге.
Источники утверждают, что 39-летний мужчина скончался сегодня утром после внезапного сердечного приступа. 21 января этот человек ездил в Ухань на скоростном поезде, а через два дня вернулся в Гонконг.
*Заражёный вирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку.
Заболевание протекает в легкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности. Под медицинским наблюдением находятся граждане, которые контактировали с ним.
*46 иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай.
Ранее стало известно, что с 4 февраля Россия ограничит въезд иностранцев через воздушные пункты пропуска с территории КНР. Подчеркивается, что ряд граждан будут пропускать исключительно в столичном в аэропорту "Шереметьево".
*В Минздраве дали новые рекомендации по профилактике коронавируса.
Специалисты ведомства советуют внимательнее относиться к своему здоровью и обращать внимание на появление головной боли, сухого кашля, утомляемости, одышки, а также на повышение температуры. Также к симптомам коронавируса относится боль в мышцах, учащенное сердцебиение, спутанность сознания, тошнота и рвота.
*Назван максимальный срок жизни китайского вируса.
На гладких поверхностях при благоприятных условиях он может выживать в течение пяти дней, сообщил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.
Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html
© Сетевое издание Соловей.Инфо
Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html
© Сетевое издание Соловей.Инфо
Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html
© Сетевое издание Соловей.Инфо
Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html
© Сетевое издание Соловей.Инфо