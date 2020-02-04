Коронавирус. Главные новости к утру 4 февраля

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4 февраля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото pixabay.com

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР заявили, что жертвами коронавируса стали 427 человек. Только за последние сутки специалисты выявили 3235 новых случаев заболевания. Главные новости к этому часу в материале "АН".



*Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Гонконге.

Источники утверждают, что 39-летний мужчина скончался сегодня утром после внезапного сердечного приступа. 21 января этот человек ездил в Ухань на скоростном поезде, а через два дня вернулся в Гонконг.



*Заражёный вирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку.

Заболевание протекает в легкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности. Под медицинским наблюдением находятся граждане, которые контактировали с ним.



*46 иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай.

Ранее стало известно, что с 4 февраля Россия ограничит въезд иностранцев через воздушные пункты пропуска с территории КНР. Подчеркивается, что ряд граждан будут пропускать исключительно в столичном в аэропорту "Шереметьево".



*В Минздраве дали новые рекомендации по профилактике коронавируса.

Специалисты ведомства советуют внимательнее относиться к своему здоровью и обращать внимание на появление головной боли, сухого кашля, утомляемости, одышки, а также на повышение температуры. Также к симптомам коронавируса относится боль в мышцах, учащенное сердцебиение, спутанность сознания, тошнота и рвота.



*Назван максимальный срок жизни китайского вируса.

На гладких поверхностях при благоприятных условиях он может выживать в течение пяти дней, сообщил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.











Источник:

© Сетевое издание Соловей.Инфо лен консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html © Сетевое издание Соловей.Инфо





Источник:

© Сетевое издание Соловей.Инфо лен консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html © Сетевое издание Соловей.Инфо





Источник:

© Сетевое издание Соловей.Инфо член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html © Сетевое издание Соловей.Инфо





Источник:

© Сетевое издание Соловей.Инфо Об этом заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн. Он пояснил, что вирус передается во время кашля или чихания воздушно-капельным путем, а также через прикосновение. Инфекция распространяется на расстоянии 1-2 метра от источника и очень быстро оседает на теле человека, но в воздухе она оставаться не может.Источник: https://solovei.info/nayka/58729-nazvan-maksimalnyj-srok-zhizni-kitajskogo-koronavirusa.html © Сетевое издание Соловей.Инфо









