46 иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай

46 иностранных авиакомпаний к настоящему моменту приостановили перелеты в Китай. Соответствующую информацию утром во вторник, 4 февраля, предоставили в управлении гражданской авиации КНР.

Многие перевозчики приняли ограничительные меры в связи с распространением нового типа коронавируса на китайской территории.

Ранее стало известно, что с 4 февраля Россия ограничит въезд иностранцев через воздушные пункты пропуска с территории КНР. Подчеркивается, что ряд граждан будут пропускать исключительно в столичном в аэропорту "Шереметьево".