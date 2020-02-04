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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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46 иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

46 иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай
крыло самолета, pixabay.com
46 иностранных авиакомпаний к настоящему моменту приостановили перелеты в Китай. Соответствующую информацию утром во вторник, 4 февраля, предоставили в управлении гражданской авиации КНР.
 
Многие перевозчики приняли ограничительные меры в связи с распространением нового типа коронавируса на китайской территории.
 
Ранее стало известно, что с 4 февраля Россия ограничит въезд иностранцев через воздушные пункты пропуска с территории КНР. Подчеркивается, что ряд граждан будут пропускать исключительно в столичном в аэропорту "Шереметьево".
 
Сегодня утром в СМИ поступила информация о первой жертве коронавируса в Гонконге.
ЕТ

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