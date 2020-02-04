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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Гонконге

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

СМИ: первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Гонконге
врачи в Китае, Xu Yu/Xinhua
В СМИ появилась информация о первой жертве пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Гонконге. Согласно последним данным, из жизни ушел пациент больницы Принцессы Маргарет.
 
Источники утверждают, что 39-летний мужчина скончался сегодня утром после внезапного сердечного приступа. 21 января этот человек ездил в Ухань на скоростном поезде, а через два дня вернулся в Гонконг. 31 января у мужчины начали проявляться симптомы пневмонии, вследствие чего он обратился за медицинской помощью.
 
Врачи диагностировали у пациента новый тип коронавируса – он стал 13-м по счету человеком в Гонконге, у кого выявили эту болезнь. Также пневмония была зафиксирована у его матери, которая не ездила в Ухань.
ЕТ

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