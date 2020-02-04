СМИ: первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Гонконге

Источники утверждают, что 39-летний мужчина скончался сегодня утром после внезапного сердечного приступа. 21 января этот человек ездил в Ухань на скоростном поезде, а через два дня вернулся в Гонконг. 31 января у мужчины начали проявляться симптомы пневмонии, вследствие чего он обратился за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у пациента новый тип коронавируса – он стал 13-м по счету человеком в Гонконге, у кого выявили эту болезнь. Также пневмония была зафиксирована у его матери, которая не ездила в Ухань.