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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Коронавирус в Китае унес жизни 425 человек

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус в Китае унес жизни 425 человек
китайский врач, Wang Quanchao/Xinhua
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стали 425 человек. Об этом заявили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
 
К настоящему моменту количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 20438 человек, 2788 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Известно также, что 632 человека после проведения курса лечения были выписаны из больниц.
 
Только за последние сутки специалисты выявили 3235 новых случаев заболевания. Кроме того, коронавирус в КНР подозревают еще у 23214 пациентов.
ЕТ

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