Коронавирус в Китае унес жизни 425 человек

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стали 425 человек. Об этом заявили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

К настоящему моменту количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 20438 человек, 2788 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Известно также, что 632 человека после проведения курса лечения были выписаны из больниц.