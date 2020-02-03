Все организованные российские туристы вернулись из КНР

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3 февраля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ростуризм

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По состоянию на сегодня, 3 февраля, на территории КНР нет организованных российских туристов. Благодаря эффективной работе туроператоров они вернулись в Россию.

«По состоянию на 3 февраля 2020 г. организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра приземлился во Внуково. Таким образом, все 5,6 тыс организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию», - сообщило сегодня Федеральное агентство по туризму.

В ведомстве также уточнили, что туристы, которые должны были вернуться после 4 февраля, смогли вылететь домой раньше благодаря дополнительным чартерным рейсам, предоставленным туроператорами, работающими по китайскому направлению.

Ранее председатель совета туристической ассоциации «Мир без границ» Иван Введенский прокомментировал ситуацию с китайскими туристами в России на фоне распространения коронавируса.



