Китайские туристы в России: Что происходит?

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27 января 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне тревожных новостей о распространении коронавируса к туристам из КНР привлечено повышенное внимание. Ситуацию для редакции «TravelRussia» комментирует председатель совета туристической ассоциации «Мир без границ», объединяющей основные компании, принимающие китайских туристов, Иван Введенский.

- Под впечатлением от апокалиптических новостей первым делом хочется узнать, насколько все с этим вирусом серьезно?

- Такие кейсы, как «атипичная пневмония» и «птичий грипп» показывают, что китайские товарищи отлично натренированы в боях с подобной заразой. Для них это дело почти привычное, при этом они опираются на свои мобилизационные возможности и передовые медицинские технологии. Все эти истории всегда заканчиваются одинаково, нужно всего лишь время, чтобы заводы выпустили несколько миллионов доз вакцин. С точки зрения нашей цивилизации те же пожары в Австралии куда более тяжкое явление, потому что алгоритма борьбы с ними у человечества нет.

- Что сейчас происходит с китайским турпотоком в Россию?

- На прошедшей неделе, включая субботу и воскресенье, все китайские группы прибывали в Россию в соответствии с расписанием. Отказы от поездок происходят по личным мотивам и по инициативе самих туристов из КНР, это до 20 процентов от заявленного списочного состава. Аннуляций групп стоит ожидать со среды-четверга, потому что в соответствии с директивой Минкультуры и туризма Китая, местные власти в провинциях издают свои уточняющие нормативы однотипного характера, которые направлены на остановку выезда китайских туристов за рубеж.

- А как ведут себя китайские туристы, прибывающие в нашу страну?

- Напряжение у прибывших из КНР гостей из-за всей этой ситуации заметно. Но ведут себя они дисциплинировано и ответственно, при малейшем подозрении обращаются за медицинской помощью. Меры в таких случаях принимаются серьезные, например вчера в Петербурге из-за одного туриста с повышенной температурой всю группу посадили на карантин.

- Насколько серьезный урон нанесен этим вирусом для турпотока из Китая?

- Для китайского потока январь – февраль это традиционно низкий сезон. Например, пять лет назад в это время туристов из Поднебесной в Москве и Петербурге не было вообще. Общий поток китайских туристов в России в январе 2020 года еще ниже, чем за первый месяц прошлого года. Но к этому привел не вирус, а ранние национальные праздники и последствия «чисток» китайской туротрасли, которые прошли в конце 2019 года. Безусловно, последствия от вируса для турпотока будут, но их еще предстоит оценить.

- Что сейчас предпринимает китайская туриндустрия?

- Крупнейшие китайские агрегаторы и турхолдинги включились в работу по смягчению негативных экономических и моральных последствий для туристов. В частности, они заявляют о полном возврате средств в случае отказа от путешествия. И обращаются ко всем партнерам и поставщикам из-за рубежа проявить понимание и не брать штрафы за отмену услуг. Стоит ожидать, что в целом, мировой рынок поддержит китайских партнеров. На кону имидж и риск потерять позиции на рынке после нормализации ситуации.

- А что будет происходить в российском сегменте?

- Мы не исключаем отдельных конфликтных ситуаций у отечественных принимающих туроператоров с отелями и транспортниками. В том числе, с железнодорожными перевозчиками на линии Москва-Санкт-Петербург. Это очевидный форс-мажор, так как мы имеем дело с «классическим» образцом обстоятельств непреодолимой силы, но может появиться соблазн списать на убытки что-то из фактически понесенных затрат и вернуть средства не в полном объеме. У принимающих операторов могут возникнуть сложности и правового характера, когда им надо будет подтверждать, что отказ идет именно по китайским туристам. Отрасль традиционно работает на «честном слове», комбинируя (не всегда удачно) договорные отношения с неформальными. Да и международные договоры чаще всего рамочные, что не позволяют определить точное число туристов, их маршруты и т.п.

- Насколько серьезными будут последствия для наших туроператоров?

- Как правило, принимающие туроператоры в начале года работают своими средствами, переходя на заемные ближе к высокому сезону. Полагаю, что возможные убытки от происходящего съедят часть прибыли прошлых периодов, но бизнес вряд ли разрушат.

Источник: https://travel-russia.livejournal.com/793704.html