В Минздраве дали новые рекомендации по профилактике коронавируса

//Общество 13+

4 февраля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Минздрав России опубликовал новые рекомендации по профилактике, диагностике, а также лечению коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что «вне зависимости от вида оказания медицинской помощи» пациенты с подозрением на вирус пройдут «комплекс клинического обследования».

Также в Минздраве подтвердили, что всех зараженных коронавирусом опросят о людях, с которыми носитель вируса контактировал после заражения, передаёт КП. При этом специалисты ведомства советуют внимательнее относиться к своему здоровью и обращать внимание на появление головной боли, сухого кашля, утомляемости, одышки, а также на повышение температуры. Также к симптомам коронавируса относится боль в мышцах, учащенное сердцебиение, спутанность сознания, тошнота и рвота.