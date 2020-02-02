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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Онищенко считает, что в Минздраве поспешили судить об опасности коронавируса

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Онищенко считает, что в Минздраве поспешили судить об опасности коронавируса
Фото: pixabay.com

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко высказал мнение, что Минздрав и Роспотребнадзор поспешили относить коронавирус к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих.

Онищенко считает, что новый коронавирус не является настолько опасным заболеванием. «Пока еще трудно говорить о нем, его трудно квалифицировать, и спешка тут неуместна», - считает он.

Ранее специалисты Минздрава и Роспотребнадзора причислили китайский коронавирус к таким заболеваниям, как Чума, ВИЧ, холера, туберкулез, сибирская язва и малярия.

АБ

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