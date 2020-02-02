Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным

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2 февраля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

В Германии врачи утверждают, что китайский коронавирус на самом деле менее опасен, чем корь или грипп. По мнению медиков, для паники нет причин, а нагнетение обстановки происходит из-за множества конспирологических предположений.

Председатель Немецкого общества инфекционных заболеваний Бернд Зальцбергер рассказал, что заразиться коронавирусом не так просто, как кажется.

«Вирус определенно не так заразен, как корь. Для того, чтобы заразиться им, нужно некоторое время контактировать с зараженным человеком на расстоянии менее одного метра», - заверил врач. При этом он отметил, что в некоторых случаях болезнь протекает без симптомов.