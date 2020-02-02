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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным
Фото: pixabay.com

В Германии врачи утверждают, что китайский коронавирус на самом деле менее опасен, чем корь или грипп. По мнению медиков, для паники нет причин, а нагнетение обстановки происходит из-за множества конспирологических предположений.

Председатель Немецкого общества инфекционных заболеваний Бернд Зальцбергер рассказал, что заразиться коронавирусом не так просто, как кажется.

«Вирус определенно не так заразен, как корь. Для того, чтобы заразиться им, нужно некоторое время контактировать с зараженным человеком на расстоянии менее одного метра», - заверил врач. При этом он отметил, что в некоторых случаях болезнь протекает без симптомов.

АБ

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Здоровье

Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным

Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным

В Германии врачи утверждают, что китайский коронавирус на самом деле менее опасен, чем корь или грипп. По мнению медиков, для паники нет причин, а нагнетение обстановки происходит из-за множества конспирологических предположений.

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