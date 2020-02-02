В Ленинградской области женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

//Происшествия 13+

2 февраля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Ленинградской области госпитализирована недавно вернувшаяся из Китая женщина. Врачи предполагают, что она больна коронавирусом. Заболевшей оказалась 56-летняя жительница Мурино.

«Жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Ленинградской области создан межведомственный штаб, цель которого – недопущение возникновения в регионе очагов коронавируса. В составе штаба представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму, а также общего и профессионального образования.