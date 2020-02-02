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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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У итальянских ученых получилось изолировать коронавирус

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

У итальянских ученых получилось изолировать коронавирус
Фото: pixabay.com

В Италии у ученых из национального института инфекционных заболеваний Spallanzani получилось изолировать коронавирус. В дальнейшем это сможет помочь в разработке вакцины.

«Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», - заявил глава итальянского Министерства здравоохранения Роберто Сперанца. Он также подчеркнул, что открытие учёных «будет доступно всему мировому сообществу».

Также исследователи отмечают, что наличие в лаборатории идентифицированного патогена поможет «исследовать механизм заболевания для развития лечения и завершения разработки вакцины».

АБ

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