У итальянских ученых получилось изолировать коронавирус

В Италии у ученых из национального института инфекционных заболеваний Spallanzani получилось изолировать коронавирус. В дальнейшем это сможет помочь в разработке вакцины.
«Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», - заявил глава итальянского Министерства здравоохранения Роберто Сперанца. Он также подчеркнул, что открытие учёных «будет доступно всему мировому сообществу».
Также исследователи отмечают, что наличие в лаборатории идентифицированного патогена поможет «исследовать механизм заболевания для развития лечения и завершения разработки вакцины».