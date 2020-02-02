В Забайкалье рассказали, как лечат больного коронавирусом

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2 февраля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Забайкалье главврач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук рассказал, как проходит лечение пациента, госпитализированного 26 января с подозрением на коронавирус.

По словам врача, все необходимые обследования, которые было возможно провести в пределах стационара, были сделаны своевременно. Также некоторые образцы были отправлены в другой регион для анализа. Юрчук отметил, что больного проконсультировали специалисты, а также назначили ему лечение.

«Пациент был госпитализирован в специально отведенный бокс, который по всем современным требованиях порядка оказания медицинской помощи оборудован все необходимым. Все медицинское обслуживание, как это положено при инфекционных заболеваниях, было соблюдено», - заверил главврач.