Пациент с коронавирусом из Забайкалья сообщил, что узнал о своем диагнозе из новостей

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2 февраля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Чита.ру

пробирки, pixabay.com

Госпитализированный с коронавирусом в Забайкалье житель Китая Ван Юньбинь заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Врачи якобы не проинформировали его о результатах лабораторных анализов.

В письме, направленном в редакцию портала Чита.ру, Ван Юньбинь подчеркнул, что он просто кашляет – ничто другое его не беспокоит. Более того, мужчина уверяет, что медики не говорили ему о заболевании, но результаты анализов на руки так и не выдали.



Уроженец Китая заметил, что беспокоится за свою двухлетнюю дочь, у которой ранее были выявлены высокая температура и расстройство желудка.