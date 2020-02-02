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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Коронавирус у гражданина КНР в Забайкалье удалось выявить только со второго раза

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус у гражданина КНР в Забайкалье удалось выявить только со второго раза
пациент, pixabay.com
Лабораторные исследования лишь со второго раза смогли выявить новый коронавирус у гражданина Китая, который был госпитализирован в Забайкальском крае. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.
 
Отмечается, что факт заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, у уроженца Китая подтвердился не сразу – результат первого анализа был отрицательным. Мужчине сделали дополнительный анализ, который и показал наличие заболевания.
 
Контактировавших с ним жену и дочь временно оставили под наблюдением врачей в изолированном медицинском боксе для дальнейших наблюдений.
 
ЕТ

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