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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Китай выразил РФ благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Китай выразил РФ благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом
флаг Китая, pixabay.com

Власти Китая выразили России благодарность за помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет тесно взаимодействовать с КНР для победы над болезнью.

В воскресенье стало известно, что глава Министерства иностранных дел Китая Ван И поговорил по телефону с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

В рамках беседы китайский дипломат выразил признательность Москве за отправку на территорию Китая российских эпидемиологов, а также за телеграмму главы РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину. В Пекине сочли эти факты доказательством "высокого уровня сотрудничества" стран.

ЕТ

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