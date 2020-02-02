Китай выразил РФ благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом

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2 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

флаг Китая, pixabay.com

Власти Китая выразили России благодарность за помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет тесно взаимодействовать с КНР для победы над болезнью.

В воскресенье стало известно, что глава Министерства иностранных дел Китая Ван И поговорил по телефону с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

В рамках беседы китайский дипломат выразил признательность Москве за отправку на территорию Китая российских эпидемиологов, а также за телеграмму главы РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину. В Пекине сочли эти факты доказательством "высокого уровня сотрудничества" стран.