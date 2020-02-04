Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку. Об этом сообщила зампред правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
«Он идет на поправку, заболевание протекает в легкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности. Под медицинским наблюдением находятся граждане, которые контактировали с ним», - рассказала Ванчикова. Она отметила, что у жены и дочери заболевшего симптомов не наблюдается.
Уже третий анализ пациента отправлен в исследовательский центр Новосибирска. Врачи отмечают, что заболевание новое, поэтому спешить нельзя.