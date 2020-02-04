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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
Фото: pixabay.com

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку. Об этом сообщила зампред правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

«Он идет на поправку, заболевание протекает в легкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности. Под медицинским наблюдением находятся граждане, которые контактировали с ним», - рассказала Ванчикова. Она отметила, что у жены и дочери заболевшего симптомов не наблюдается.

Уже третий анализ пациента отправлен в исследовательский центр Новосибирска. Врачи отмечают, что заболевание новое, поэтому спешить нельзя.

АБ

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