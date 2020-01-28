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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

17 миллионов рублей присвоила сотрудница банка в Приморье

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

17 миллионов рублей присвоила сотрудница банка в Приморье
Фото: Pixabay

Прокуратура Владивостока отправила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы филиалов одного из банков, которая обвиняется в крупном мошенничестве.

По версии следствия, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денежных средств и в доверенностях на получение денежных средств.

Как сообщает прокуратура столицы Приморья, в результате таких действий с июля по август 2018 года фигурантка похитила 17 млн рублей, принадлежащих пяти клиентам банка.

«В качестве обеспечительных мер органом предварительного следствия наложен арест на жилое помещение, банковские счета и автомобиль, принадлежащие обвиняемой и ее близким родственникам», – говорится в сообщении.

Что касается потерпевших клиентов, то банк полностью возместил им ущерб.

ДВа

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