17 миллионов рублей присвоила сотрудница банка в Приморье

Прокуратура Владивостока отправила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы филиалов одного из банков, которая обвиняется в крупном мошенничестве.
По версии следствия, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денежных средств и в доверенностях на получение денежных средств.
Как сообщает прокуратура столицы Приморья, в результате таких действий с июля по август 2018 года фигурантка похитила 17 млн рублей, принадлежащих пяти клиентам банка.
«В качестве обеспечительных мер органом предварительного следствия наложен арест на жилое помещение, банковские счета и автомобиль, принадлежащие обвиняемой и ее близким родственникам», – говорится в сообщении.
Что касается потерпевших клиентов, то банк полностью возместил им ущерб.