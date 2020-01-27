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27 января 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, ]

Эко-протест в Омске, twitter.com

Жители Омска собрались на улицах для того, чтобы выступить против неконтролируемого загрязнения и отравления воздуха. Однако экологические проблемы коснулись далеко не только жителей этого города.

Экология – одна из самых популярных тем последних лет. Тотальное уничтожение окружающей среды в ходе развития технологического прогресса все отчётливее проявляется в повседневной жизни людей. И речь идёт не только о таких видимых актах насилия над природой, как загрязнение мирового океана или выгорание лесов. По статистике с каждым годом ухудшается ситуация вокруг здоровья населения планеты: люди стали чащи болеть. Среди перечня заболеваний и онкология, и различные формы аллергии, в том числе и на продукты ухудшения экологии. Все это выливается в фактически бессрочный экологический протест, который периодически вспыхивает очагами в разных городах России и других стран мира. Так, например, в Омске люди выступали против загрязнения воздуха.

Омск против загрязнения

Более ста жителей города вышли на улицы для того, чтобы в очередной раз напомнить властям, что они не собираются мириться с образовавшейся ситуацией. Они жаловались на то, что их до сих пор продолжают фактически травить вредными выбросами. Среди выдвинутых активистами требований была отставка действующего министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова в связи с тем, что он, по мнению протестующих, не справляется со своими обязанностями. Организатор митинга Татьяна Нагибина заявила о том, что Омск уже около трёх лет страдает от химических запахов, вызванных работой производственных предприятий. При этом она указала на то, что только сейчас власти озаботились ситуацией вокруг экологии в городе.

Также протестующие записали видеообращение, в котором попросили помощи в урегулировании ситуации у лидеров стран мира:

«В течение последних трех лет население города задыхается от вредных выбросов... Жители устали от бездействия и несогласованной работы чиновников, от неисполнения Конституции России за право на чистый воздух, от отсутствия исполнения законов, направленных на охрану атмосферного воздуха, – заявили авторы обращения. – Нас миллион, и мы просим помощи. Мы вынуждены просить научить нашу власть соблюдать законы и защищать права граждан»

Несомненно, согласно Конституции РФ, эти люди имеют право на охрану здоровья. Именно поэтому сложившуюся ситуацию немедленно должно взять под свой контроль государство и обеспечить, по мнению протестующих, надлежащий надзор за ухудшением экологии. Так, например, они просят установить на трубы предприятий современные датчики, которые отслеживают допустимый уровень выбросов в атмосферу. Но, к сожалению, не только Омск озадачен экологической обстановкой.

Загрязнение воздуха

Всемирная организация Greenpeace в 2019 году опубликовала рейтинг городов России с наибольшим загрязнением воздуха диоксидом азота. Напротив каждого города, занявшего место в этом рейтинге, размещалась информация о средней концентрации вещества в воздухе за год. И Омск в этом списке только на восьмом месте с показателем 0.19. Верхние строчки рейтинга заняли: Москва (0.78), Санкт-Петербург (0.38) и Челябинск (также 0.38). За ними следует Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Казань, – то есть практически все самые крупные и развитые города России. При этом предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе равна 0,085 миллиграммам на метр кубический.

Челябинские промышленные предприятия, фото соцсети

Основным источником загрязнения воздуха этим веществом является горение топлива, то есть, источником становится наземный транспорт. Но помимо него вредные выбросы происходят в результате работы промышленных предприятий. Постоянное потребление такого воздуха может приводить к разного рода респираторным заболеваниям, хроническим болезням. С загрязнением этим веществом во многом связано и увеличение смертности во всем мире. Однако ситуация, когда-то пущенная на самотёк, теперь с трудом поддаётся надлежащему контролю. Внедрять экологичные технологии в производство – дорого, в потребление – фактически невозможно. Как заставить людей массово пересесть с обычных автомобилей на электромобили? Только законодательно, ограничивая возможность использования топливных авто. Однако в сформировавшихся условиях прибегать к таким специфичным методам борьбы с загрязнением никто не торопится, и это начинает казаться чем-то невозможным. И это касается только диоксида азота, лишь одного из опасных веществ, которые попадают в атмосферу.

Экологический протест

Однако многие люди действительно задумываются о том, что ситуацию необходимо в корне менять. Так, например, показателен протест в Шиесе против мусорного полигона, который мог бы уничтожить целую экосистему в регионе. Люди из разных городов направлялись в Архангельскую область для борьбы с попыткой властей и представителей РЖД сэкономить финансовые средства, вывозя мусор из Москвы в Шиес. Не зря активисты из Омска упоминали протесты в Шиесе, желая добиваться таких же результатов своими акциями.

Экологический протест в Шиесе, фото соцсети

При этом, по наблюдению экспертов, в экологических протестах принимают участие фактически все люди, вне зависимости от их статуса и положения в обществе, занимаемой должности, достатка. Обеспокоены проблемами экологии все без разбора, поэтому принять участие в митингах не могут разве что те люди, кому грозят серьёзные проблемы из-за такого нежелательного участия. В целом, это представители властей, силовики, работники госслужбы. Остальные же имеют полный карт-бланш на распоряжение своим свободным временем и финансами: так, например, местная «буржуазия» в Архангельской области тоже принимала участие в борьбе с мусорным полигоном в Шиесе.

Накануне митингов в Омске прошёл протест и в Челябинске. Активисты выступали против вырубки леса под строительство нового корпуса детской областной больницы. Поводом стали опасения, что вырубят гораздо большую территорию, чем того требует строительство. Но даже не попытка незаконно забрать территорию страшна. Страшно то, что деревья, как уже очень давно известно науке, являются источником чистого воздуха. Вот и выходит, что мы не только загрязняем атмосферу, но и активно уничтожаем то, что её восстанавливает. И это действительно пугает.