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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Нас травят выбросами", жители Омска попросили помощи у "лидеров ведущих стран"

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: sibreal.org

В Омске прошел экологический митинг. На протестной акции активисты заявили, что их травят вредными выбросами и попросили помощи у лидеров иностранных государств.

Кроме того, жители города, в котором находится больше четырех тысяч больших и малых предприятий, сообщили, что ситуация становится все более катастрофичной. Они потребовали отставки министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова, сообщает Сибирь.Реалии.

"От нашей реакции зависит, какие решения будет принимать власть. Эта власть не считается с теми, кто молчит",- заявили протестующие и поставили главный вопрос: почему региональная власть не заставляет предприятия устанавливать фильтры и совершенствовать очистные сооружения. В резолюции митинга участники акции потребовали найти виновников атмосферных загрязнений, создать современную систему мониторинга за чистотой воздуха, повысить штрафы для предприятий-нарушителей.

"В течение последних трех лет население города задыхается от вредных выбросов... Жители устали от бездействия и несогласованной работы чиновников, от неисполнения Конституции России за право на чистый воздух, от отсутствия исполнения законов, направленных на охрану атмосферного воздуха, – заявили авторы обращения. – Нас миллион, и мы просим помощи. Мы вынуждены просить научить нашу власть соблюдать законы и защищать права граждан".

БИ

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