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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Великобритания включила Greenpeace в список экстремистских организаций

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

Великобритания включила Greenpeace в список экстремистских организаций
Pixabay.com

Полиция Великобритании включила GreenPeace и ряд других ненасильственных объединений в список экстремистских организаций наряду с неонацистскими группировками.

На брифингах, проводимых британскими правоохранителями в рамках борьбы с экстремизмом, полиция распространила документ для учителей и медицинского персонала. Это подготовленное контртеррористической полицией 24-страничное руководство по борьбе с терроризмом, включающее, в том числе, наименования и символику экстремистских и приравненных к ним организаций (неонацисты, ультраправые и т.д.).

Наряду с общепризнанными экстремистскими правыми группировками Combat 18, National Front, National Action в списке «потенциально опасных» оказались и экологические организации: GreenPeace (в числе сторонников которого известная актриса Джиллиан Андерсон), PETA (эта организация прославилась тем, что ее активисты обливали краской звезд, появлявшихся на публике в шубах из натурального меха), Sea Shepherd (их поддерживают Шон Коннери и Пирс Броснан), Extinction Rebellion (скандально известная «лежачими протестами» в Лондоне), движение в защиту барсуков Stop the Badger Cull (его поддерживает гитарист Брайан Мэй).

Складывается впечатление, что всех загребли под одну гребенку. Как так вышло? Полиция настаивает на том, что не обязательно все группы, указанные в списке, являются экстремистскими – некоторые из них «не представляют интереса в плане борьбы с терроризмом». Похоже, что полиция просто обозначила всех, за кем приглядывает, для порядка.

Руководители попавших в «контртеррористический» список экологических организаций, конечно, шокированы внезапным соседством с неонацистами. «Программа правительства по борьбе с терроризмом является одной из самых больших угроз свободе слова в Великобритании. Если вы увлечены чем-то от изменения климата до борьбы с расизмом, вы рискуете получить метку «экстремист» и ваши данные передаются в полицию», - высказался один из них.

«Этот документ является чрезвычайно расплывчатым и оставляет очень много места для интерпретаций», - прокомментировал один из педагогов, ознакомившись со скандальным руководством.

С одной стороны, нельзя не согласиться, что полиция «в рамках борьбы с терроризмом» стремится контролировать всех и вся, и многим это не нравится. С другой стороны, следует признать, что экологическое движение вообще, и раскрученные бренды наподобие Гринпис и той же, не к ночи будь упомянута, Греты Тунберг, давно уже стали удобным и послушным инструментом, позволяющим изящно лоббировать финансовые и политические интересы определенных лиц и «мочить в сортире» их конкурентов. Кстати, в Индии Гринпис был запрещен еще в 2015 году.

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