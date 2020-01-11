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11 января 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Deadline.com

Фото: twitter.com

Обладатель «Золотого глобуса» актер Хоакин Феникс оказался в полицейском участке после того как принял участие в акции протеста против изменений климата, прошедшей в Вашингтоне. Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Прошедшую накануне на ступенях Капитолия в Вашингтоне акцию протеста против климатических изменений организовала 82-летняя актриса и активистка Джейн Фонда, вдохновленная сами-знаете-кем-с-косичками. В ходе этой демонстрации полиция арестовала 147 человек. В их числе оказались актер Хоакин Феникс, лишь шестого января праздновавший триумф – он получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер», и его коллега актер Мартин Шин.

Выступая на митинге, Феникс, в частности, заявил: «Есть вещи, которых я не могу избежать. Например, я прилетел сюда самолетом. Но есть вещи, которые может сделать каждый – например, изменить свои пищевые привычки».

Joaquin Phoenix: "I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can't avoid -- I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits." pic.twitter.com/RaZILYq0La — The Hill (@thehill) January 10, 2020

Сам Хоакин – вегетарианец с многолетним стажем, поскольку убежден, что мясо-молочное производство является одним из факторов изменения климата. Мартин Шин тоже выступил на митинге с речью о спасении мира женщинами, прежде чем составить Фениксу компанию в полицейском участке. Организатор митинга Джейн Фонда не была арестована, поскольку отправилась организовывать акцию протеста в другое место, неподалеку.

Джейн Фонда пользуется своим влиянием и добивается согласованности действий от разных движений. В частности, к организованным ею экологическим акциям протеста в Вашингтоне она подключила активистов антивоенного движения, а также заручилась поддержкой Greenpeace USA, чтобы организовать регулярные акции эко-протестов в Калифорнии.