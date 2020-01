Обладатель «Золотого глобуса» актер Хоакин Феникс оказался в полицейском участке после того как принял участие в акции протеста против изменений климата, прошедшей в Вашингтоне. Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Прошедшую накануне на ступенях Капитолия в Вашингтоне акцию протеста против климатических изменений организовала 82-летняя актриса и активистка Джейн Фонда, вдохновленная сами-знаете-кем-с-косичками. В ходе этой демонстрации полиция арестовала 147 человек. В их числе оказались актер Хоакин Феникс, лишь шестого января праздновавший триумф – он получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер», и его коллега актер Мартин Шин.

Выступая на митинге, Феникс, в частности, заявил: «Есть вещи, которых я не могу избежать. Например, я прилетел сюда самолетом. Но есть вещи, которые может сделать каждый – например, изменить свои пищевые привычки».

Joaquin Phoenix: "I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can't avoid -- I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits." pic.twitter.com/RaZILYq0La