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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Бедные страны мусор выбрасывают, богатые делают на нём огромные деньги

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Бедные страны мусор выбрасывают, богатые делают на нём огромные деньги

«Аргументы недели» исследовали, как борются с мусором в разных странах.

По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. К 2050 году эта цифра грозит вырасти до 3,4 млрд тонн. Свою лепту – 60–70 млн тонн – вносят каждый год и россияне. При этом пока Россия обновляет систему обращения с мусором, другие страны по-разному решают проблему. Например, в Японии население самостоятельно разбирает мусор на десятки категорий, жители Индии только учатся не выкидывать его просто на улице, а итальянские города то и дело оказываются на грани мусорного коллапса.

За незаконный выброс мусора в Японии полагается штраф или даже тюремное заключение. Япония давно шла к раздельному сбору мусора — в некоторых городах процесс сортировки был запущен с первой половины 1970-х годов. И сейчас сортировка отходов стала неотъемлемой частью культуры японцев.

Индия – одна из «грязнейших» стран мира: 62 млн тонн мусора производится в этой стране ежегодно. В Индии есть специальная каста людей, представители которой — в основном женщины и дети — ходят по мусорным полигонам и отбирают пластик, тряпье, макулатуру, черный и цветной металлы, а потом сдают их перекупщикам.

Около 27% отходов итальянцы перерабатывают для получения новых материалов, а все остальное идет на компостирование и подземное захоронение. При этом даже в столице и крупных городах Италии часто случаются мусорные коллапсы.

Каждый мусорный бак во Франции снабжен специальным чипом, с помощью него отслеживается деятельность мусоровоза.

Швеция является одним из флагманов в сборе мусора. В стране перерабатывают 99% отходов. Половина из них используется для получения электрической и тепловой энергии.

Подробнее о том, как в разных странах справляются с мусором читайте в материале "Аргументов недели".

ПВ

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