Как борются с мусором в разных странах

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23 января 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, ]

В Таиланде запретили пластиковые пакеты. Местные жители носят продукты в клетках, twitter.com

С 1 января 2020 года в Таиланде вступил в силу частичный запрет на продажу пластиковых пакетов. Пока он распространяется только на крупные магазины и супермаркеты. К 2021 году планируют ввести полный запрет. Эта мера – попытка исправить экологическую обстановку в стране. Но решать экологическую проблему, очевидно, пора не только в Таиланде. «Аргументы недели» исследовали, как справляются с мусором в разных странах.

По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. К 2050 году эта цифра грозит вырасти до 3,4 млрд тонн. Свою лепту – 60–70 млн тонн – вносят каждый год и россияне. При этом пока Россия обновляет систему обращения с мусором, другие страны по-разному решают проблему. Например, в Японии население самостоятельно разбирает мусор на десятки категорий, жители Индии только учатся не выкидывать его просто на улице, а итальянские города то и дело оказываются на грани мусорного коллапса.

Япония

В стране, где попросту нет места для складирования и закапывания мусора, к вопросам утилизации подходят крайне серьёзно. Практически каждый японец понимает, что сортировка мусора – не прихоть, а его прямая обязанность и ответственность. За незаконный выброс мусора в Японии полагается штраф или даже тюремное заключение.

Страна принадлежит к группе государств, которые реализуют инициативу трех R – «reduce, reuse, recycle» — по сокращению объема, повторному использованию и переработке отходов. Япония давно шла к раздельному сбору мусора — в некоторых городах процесс сортировки был запущен с первой половины 1970-х годов. И сейчас сортировка отходов стала неотъемлемой частью культуры японцев.

В Японии отдают предпочтение многослойной упаковке, поэтому отходов получается в 2 раза больше, чем могло бы быть. Однако для японцев это не проблема: все такие отходы многократно перерабатываются. Японцы научились слаженно сортировать мусор. А если возникают сложности, то повсюду есть специальные брошюры с инструкцией. Вывозят определенный тип мусора по конкретным дням. При сборе рабочие мусоровозов проверяют, соответствует ли содержимое мешков тому, что собирают в этот день недели. Пакет с "неправильным" мусором брать не будут.

Складывать мусор можно только в специальные прозрачные мешки: плата за них и становится взносом за вывоз отходов. Однако она по японским меркам очень невелика – 3$ за десять штук. Основная часть расходов покрывается за счет местных налогов, которые платят японцы. Они отличаются в разных населенных пунктах, но в целом составляют меньше 10% от ежемесячного дохода.

В Японии перерабатывают, по разным данным, примерно от 21 до 46% из почти 44 млн тонн бытовых отходов, собираемых ежегодно. Это не самые высокие показатели по сравнению с наиболее продвинутыми странами Евросоюза, но японцы активно работают над улучшением ситуации.

Индия

Индия – одна из «грязнейших» стран мира: 62 млн тонн мусора производится в этой стране ежегодно. В Индии система раздельного сбора и переработки мусора развита недостаточно, а места для мусорных полигонов уже нет.

В стране ежедневно производят 16 тысяч тонн пластиковых отходов, 60% из них идет на переработку. Только восемь из 35 штатов перерабатывают более половины ежедневного мусора. Из утилизированного пластика производят множество различных изделий – от кухонных принадлежностей до дорог. Даже форма индийской команды по крикету на чемпионате мира 2015 года была сделана из переработанных бутылок.

Сортировка мусора устроена своеобразно: в Индии есть специальная каста людей, представители которой — в основном женщины и дети — ходят по мусорным полигонам и отбирают пластик, тряпье, макулатуру, черный и цветной металлы, а потом сдают их перекупщикам. Долгое время это были не официальные пункты приема, а незаконные места в трущобах, где за сданное сырье сборщикам мусора платили копейки.

Сейчас в некоторых штатах активнее открываются муниципальные пункты приема вторсырья, а раздельный сбор мусора организуется самим населением. Понемногу развивается система баков для раздельного сбора отходов. Меняется и отношение к самим сборщикам мусора: в некоторых штатах, например, в Махараштре, власти улучшают положения таких людей и условий их работы. Сборщики отходов получили официальный статус, униформу и возможность карьерного роста.

Италия

В целом в Италии сложилась очень неоднородная ситуация – где-то услугу сбора и утилизации мусора оказывают лучше, где-то – хуже. Достаточно вспомнить громкие "мусорные скандалы" в 2007 году в Неаполе. Тогда эта проблема косвенно послужила причиной падения правительства Романо Проди. В частности, выяснилось, что весь механизм сбора и утилизации мусора держала в руках местная мафия. На разборы мусорных завалов пришлось вызывать даже военных.

Сейчас на грани мусорного коллапса находится Рим. В столице творится катастрофа по сбору мусора: службы не соблюдают расписание по вывозу того или иного типа отходов, переполненные контейнеры сутками стоят на улице, и в них выкидывают все, что попало. Летом из-за жары ситуация только усугубляется. Одним из образцовых регионов по части утилизации мусора считается остров Сардиния, где работает несколько мусоросжигающих предприятий последнего поколения.

Около 27% отходов итальянцы перерабатывают для получения новых материалов, а все остальное идет на компостирование и подземное захоронение.

Китай

Проблема переработки и утилизации мусора есть и в Китае, уже не первый год. В последнее время этот вопрос встал особенно остро из-за возрастания экологической угрозы, которая влияет на общую экономику государства. С 2009 года в стране действует закон, нацеленный на соблюдение нормативных требований к переработке промышленных и бытовых отходов, а также утилизации мусора, не поддающегося повторному использованию.

На улицах китайцы устанавливают специальные баки с несколькими типами контейнеров – для вторичной переработки, не перерабатываемого мусора и пищевых отходов. Иногда к ним добавляют отдельные баки для пластика и стекла. Но несмотря на возможности для сортировки, некоторые китайцы выбрасывают по принципу "какой контейнер ближе". Вероятно, это связано с тем, что на сегодняшний день в стране отсутствует понятие социальной ответственности за неправильно выброшенный мусор, как не существует и штрафов для населения за выброс мусора в неправильный отсек. Этот вопрос контролируется личной совестью каждого. Но для юридических лиц постепенно вводится система наказаний.

Бразилия

Бразилия, как и многие страны Южной Америки, не принадлежит к числу самых развитых государств. Однако именно здесь очень развита тенденция переработки мусора. Например, город Куритиба занял первое место в мире по сбору ценных бытовых отходов. Практически весь пластик, бумага, металл и стекло здесь перерабатываются. Успешным оказалось решение – привлечь к сбору мусора бедные слои населения. За сбор отходов получают денежное вознаграждение или пакеты с едой. Такой подход позволяет собирать каждый месяц по 400 тонн мусора.

Франция

Правительство Франции подходит не менее ответственно к проблемам окружающей среды. Каждый мусорный бак в стране снабжен специальным чипом, с помощью него отслеживается деятельность мусоровоза. Чип показывает заполнение контейнера и дату его вывоза, что помогает учреждениям по вывозу мусора эффективно организовывать маршрутизацию, экономить время и затраты на топливо.

США

Мусор в Америке выкидывают в контейнеры, которые стоят около каждого дома. Государственные службы отвозят пластиковые мешки с собранным мусором на сортировку, чтобы отправить отходы на переработку. Бумага, пластик, банки, бутылки, – все эти материалы используются для изготовления товаров с пометкой «сделано из мусора». Не перерабатываемый мусор закапывают под землю.

Финляндия

В Финляндии мусор складывают в уличные емкости, похожие на небольшие ящики. Само хранилище для мусора находится под землей. Ко многим контейнерам подводят специальные вакуумные трубы, благодаря которым отходы сразу попадают на предприятия по переработке. Скорость движения мусора составляет 25-30 метров в секунду.

Приоритет составляет глубокая переработка мусора. Стекло измельчают, а крошку продают компаниям по созданию стеклянной посуды. В итоге, одну бутылку в стране используют примерно 30 раз.

Пластиковый мусор в стране сжигают. Его прессуют и создают брикеты. Затем их сжигают на специальных станциях при температуре 1,3 тысячи градусов. Так, мусор перерабатывают в электроэнергию.

Австрия

Австрия часто попадает в лидеры рейтингов по качеству жизни и показателю экологии. Мусор в стране собирают как частные, так и муниципальные предприятия.

Половина отходов страны сжигается. Только в Вене есть четыре мусоросжигательных завода.

Кроме этого, австрийцы намерены отказаться от использования полезных ископаемых в энергетике. Для этого хотят использовать альтернативные источники. В том числе и энергию, вырабатываемую от сжигания мусора. В этой сфере деятельности задействовано около трёх тысяч человек, а профессия сборщика мусора в Австрии не считается низовой.

Швеция

Швеция является одним из флагманов в сборе мусора. В стране перерабатывают 99% отходов. Половина из них используется для получения электрической и тепловой энергии. В целом сбор мусора в этой стране соответствует стандартам, принятым на территории Европейского Союза.

Граждане Швеции привыкли сортировать мусор. У многих в доме стоят от пяти до семи контейнеров. Активно в стране внедряют и систему залоговой стоимости упаковки: цена ее переработки включается в стоимость товара.

Объединенные Арабские Эмираты

Несколько лет назад стало понятно, что основной мусорный полигон может быть переполнен к 2022 году. Поэтому власти ОАЭ всерьез занялись проблемой сбора и переработки.

В стране был введен специальный тариф для тех, кто собирает мусор раздельно. Кроме этого, проводятся различные конкурсы. Например, за ответственный раздельный сбор мусора представитель властей может подарить победителю смартфон или планшет. Также в ОАЭ действуют специальные меры поддержки предпринимательства по переработке мусора.

Многие другие развитые страны, такие как Канада, Германия, Норвегия, Нидерланды и т. д. собирают и сортируют отходы по такому же принципу. Мусор, пригодный для переработки, обязательно идет в дело, остальные отходы поступают на захоронение, либо уничтожается.

Проблема загрязнения окружающей среды решалась бы достаточно просто, если бы в этом были заинтересованы все страны и каждый их житель. Однако до полного осознания собственных проблем человечеству еще далеко. Остается только выразить надежду на то, что мы успеем научиться перерабатывать мусор и беречь экологию еще до того, как окажемся заваленными собственными отходами.

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