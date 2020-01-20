Радиоактивная хорда? Экологи уверены: строить автомагистраль будут прямо на очагах радиоактивного заражения, а не рядом с ними

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20 января 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: greenpeace.ru

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного загрязнения у Московского завода полиметаллов, а не рядом с ними.

Технические эксперты и сотрудники Greenpeace обнаружили альфа-активные торий-232 и радий-226 непосредственно на участке, отведенном под строительство. Пробы брались с поверхности земли. Всего было обнаружено пять очагов с мощностью дозы гамма-излучения в 5-8 раз выше естественного фона. Это значит, что при строительных работах загрязнённый грунт превратится в радиоактивную пыль, которая может оказаться в легких москвичей. До ближайших жилых домов всего 200 метров, а до платформы Москворечье — 50, и медики предупреждают, что у вдохнувших такую пыль людей возрастёт риск онкологических заболеваний.

Российское отделение Greenpeace направило протоколы радиационных измерений в Управление Роспотребнадзора с требованием немедленно предпринять меры для защиты жизни и здоровья людей от радиационной опасности.