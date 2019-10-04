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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Арестованный топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров до 2004 года был Арменом Абаляном

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Арестованный топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров до 2004 года был Арменом Абаляном
фото с сайта Аэрофлота

Арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров до 2004 года был Арменом Абаляном.  Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров и адвокат Дина Кибец были задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Топ-менеджера «Аэрофлота» и адвокат задержаны по делу о мошенничестве

Топ-менеджера «Аэрофлота» и адвокат задержаны по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал Александрова до 30 ноября. По данным радиостанции BFM, в суде подтверждена информация о том, что Александрова до 2004 года звали Арменом Абаляном, а российское гражданство он получил незаконно.

В материалах уголовного дела о мошенничестве содержится решение Советского райсуда города Орла. В марте этого года он установил, что мать Александрова при подаче заявления о получении российского гражданства для себя и сына сообщила заведомо ложные сведения.

Александрову выдвинули обвинение в хищении у авиакомпании не менее 250 миллионов рублей

Из биографии Александрова, опубликованной на сайте компании:
Родился в 1984 году.
В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Занимал ответственные должности в органах Прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.
С 2013 работает в ПАО «Аэрофлот».
В июле 2016 года назначен на должность заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации.

ИЧ

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