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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Замгендиректора "Аэрофлота" обвиняется в хищении порядка 250 миллионов рублей

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Заместителю генерального директора «Аэрофлота» Владимиру Александрову выдвинули обвинение в хищении у компании не менее 250 миллионов рублей. Отмечается, что в отношении Александрова заведено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ.

Согласно версии следствия, в 2015-2017 годах Александров и его сообщники заключили несколько договоров, на оплату которых было переведено порядка 250 миллионов рублей, однако заявленные работы выполнены не были, передаёт Росбалт.

«В 2016 и 2017 годах занимался хозяйственными вопросами в компании "Аэрофлот". Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей», - заявил следователь.

Отмечается, что сам Александров вину не признал.

АБ

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