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//Общество 13+

Собянин обратился к вновь избранным депутатам Мосгордумы

17 сентября 2019, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com
фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Избранные депутаты седьмого созыва Мосгордумы приняли сегодня присягу, в должность вступили 45 человек. На церемонии выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, парламентарии, прошедшие в думу по итогам выборов, состоявшихся 8 сентября, хорошо изучили проблемы каждого дома, двора, района, однако перед городом стоят и системные, масштабные задачи, которые требуют реализации. Это глобальные проблемы в сферах транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики большого города.

Мэр добавил, что региональному парламенту совместно с правительством Москвы предстоит принимать сложные решения и нести ответственность за каждого избирателя и за весь город в целом. Если власти столицы будут избегать этих сложных решений, ее ждет медленная деградация и отставание от других городов мира, заявил Сергей Собянин.

После принесения присяги избранные депутаты получили удостоверения и значки. Их вручил Валентин Горбунов, занимающий должность главы Мосгоризбиркома.

 

ДЦ

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