У Развозжаева обнаружили запрещенную переписку и распечатки интернет-сайтов

Некая запрещенная переписка и распечатки интернет-сайтов были изъяты сегодня у Развозжаева сотрудниками СИЗО после встречи с адвокатом, заявляют в региональном управлении ФСИН.



Сотрудниками СИЗО-1 был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания».

«Адвокат В.С. Иванец с протоколом ознакомлен, копию документа получил на руки», - отмечается в релизе.

Напомним, в отношении оппозиционера возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков.

Ранее «АН» сообщали, что адвокат Леонида Развозжаева Вячеслав Иванец задержан сотрудниками иркутского СИЗО. Иванец пришел на встречу со своим подзащитным, однако не стал сдавать на пропускном пункте мобильный телефон.



