Игорь Денисов хочет 3,5 миллиона евро в год

Говорили, что Игорь Денисов, который возмущался большими зарплатами новичков Витселя и Халка, помирился с главным тренером "Зенита" Лучано Спаллетти. Но в новом году появилась информация, что полузащитник близок к уходу.



По информации «КП», руководство "Спартака" предлагало Игорю Денисову контракт с повышенной зарплатой. В последний момент в ситуацию лично вмешался главный акционер «Зенита» - глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, который заблокировал трансфер футболиста в «Спартак».



Лучано Спаллетти взял Денисова на сборы. Хотя, как говорят, итальянец скорее предпочел бы от полузащитника избавиться.



- Игорь остается в «Зените», - сказал агент футболиста Павел Андреев.



В Дубае футболист тренируется в общей группе. На днях он с Мигелем Данни и Александром Луковичем прошел медосмотр в одной из местных клиник. Это ли не доказательство того, что Игорь Денисов этой зимой из «Зенита» никуда не уйдет?



Более того, сторона футболиста ведет переговоры с петербургским клубом о продлении действующего контракта. Причем Игорь Денисов требует повышения зарплаты до 3,5 миллионов евро в год без учета дополнительных бонусов. Хотя действующее соглашение с «Зенитом» у футболиста заканчивается в июне 2015 года.



- Вести переговоры заблаговременно – обычная, нормальная практика, - говорит президент «СА-футбольного агентства» Алексей Сафонов. – За полгода до окончания контракта футболист может вести переговоры с любой командой. Игорь Денисов, на мой взгляд, самый сильный опорный полузащитник в Премьер-лиге. Если «Зенит» хочет сохранить игрока в команде, то логично вести с ним переговоры. Стоил ли Денисов 3,5 миллиона евро? Говорить на эту тему некорректно. Насколько я знаю, в его контракте есть пункт о выкупе за двенадцать миллионов евро. Хотя Денисов может стоить больше, до двадцати миллионов.



Денисов получает около 2,5 миллионов евро в год. В кулуарах говорят, что «Зенит» в конце сезона повысит зарплату Денисову до трех.



- Игрок хочет улучшенный контракт, клуб – сэкономить. Это исключительно футбольный бизнес, – считает футбольный эксперт Леонид Генусов. – Похожая ситуация в лондонском "Арсенале" с Тео Уолкоттом. По «Спартаку» Алексей Миллер поступил правильно. Переход ударил бы по имиджу клуба. У других московских клубов, видимо, не нашлось на Денисова денег. А у «Анжи» есть опорный полузащитник, другого не надо.



О том, что скандальный полузащитник перейдет в московский «Спартак», заговорили в декабре. Подлило масло в огонь и то, что Игорь Денисов не явился на традиционный медосмотр, который почти вся команда проходила в одной из клиник в самом центре Петербурга. Казалось, что вот-вот, и «Зенит» объявит о трансфере футболиста в один из московских клубов. Но «сине-бело-голубые» уверяли, что Игорь Денисов полетит на первый сбор в Дубай. В конце концов, так оно и случилось. Лучано Спаллетти взял скандального полузащитника вместе с остальной командой в Арабские Эмираты. Фанаты Игоря Денисова вздохнули с облегчением.