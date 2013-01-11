Бесплатную приватизацию жилья отменят в марте 2013 года

В России бесплатную приватизацию жилья отменят после 1 марта 2013 года. Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников пояснил, что смысла продлевать бесплатную приватизацию жилья нет.

По данным депутата, Россия уже «обогнала» Европу по числу частного жилья, пишет «Российская газета».

«Во-первых, у нас уже больше 80% частного жилья. Мы обогнали всех. Мы раньше говорили, что нам надо как в Европе. Но там меньше 80% частного жилья. Второе: у нас муниципалитеты перестали строить социальное жилье. Потому что, как только они вселили туда по ордеру, через два дня следует приватизация. Смысл строить муниципалитеты не видят», — пояснил Крашенинников.

Он уточнил, что социальный наем жилья останется, и сироты, которые получат квартиры от государства, не проиграют от того, что не будет продлеваться бесплатная приватизация.

Депутат напомнил, что социальный найм у нас бессрочный. Желающие приватизировать жилье бесплатно, могут успеть сделать это, подав документы и подтвердив тем самым свое волеизъявление до 28 февраля 2013 года включительно.