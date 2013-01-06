Миллионы верующих идут в церкви для встречи Рождества

Миллионы христиан, отмечающих религиозные праздники по Юлианскому календарю, собираются в храмы, чтобы там встретить Рождество. Согласно преданию, оно наступает с появлением на небе первой звезды.

Для россиян главная и самая торжественная служба начнется в храме Христа Спасителя — ее традиционно проводит патриарх.

Многие пришли в храм Христа Спасителя заранее, поскольку через какое-то время попасть туда будет невозможно. В прошлом году, например, внутрь смогли попасть около 5 тысяч человек, и гораздо больше людей остались стоять на улице.

Ну а самые стойкие из верующих, то есть те, кто действительно рассчитывает достоять всю службу до конца, сегодня еще и рискуют добираться домой пешком. Несмотря на то, что общественный транспорт будет работать дольше, рождественская служба примерно продолжается до трех часов ночи. На личном автомобиле перемещаться возле храма Христа Спасителя будет вряд ли удобно — из-за большого количества VIP-гостей улицы будут перекрываться и неизвестно, насколько, сообщает ntv.ru.