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15 ноября 2011, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Россия не выдаст таджикской стороне генерального директора авиакомпании "Rolkan" Cергея Полуянова, а его розыск будет вестись при условии получения Москвой материалов уголовного дела.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел России во вторник, передаёт Интерфакс.

Ранее прокуратура Таджикистана направила официальный запрос о задержании Полуянова своим российским коллегам.

В Душанбе считают, что он является соучастником преступлений, совершенных его подчиненными Владимиром Садовничевым и Алексеем Руденко.

На прошлой неделе они были приговорены к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил международных полетов.