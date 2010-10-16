Власти Москвы приостановили часть работ по реставрации и реконструкции комплекса зданий московского музыкального театра "Геликон-опера" на Большой Никитской улице в центре столицы.

16 октября исполняющий обязанности первого заместителя мэра в правительстве Москвы Юрий Росляк уточнил РИА Новости, что работы по реставрации старого здания продолжаются, а приостановлено новое строительство во внутреннем дворе, где было снесено историческое строение.

По словам чиновника, в течение месяца будет проведена историко-архитектурная экспертиза по остальным строениям "Геликон-Оперы".

Напомним, здание, о котором идет речь, ранее было усадьбой Глебовых-Стрешневых-Шаховских. Против сноса одного из его флигелей ранее выступало движение "Архнадзор". Его представители будут привлечены к обсуждению проекта реконструкции, пообещал Росляк.