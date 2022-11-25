Никита Ефремов признался, что ходит к психологу и выплескивает агрессию криками в лесу, чтобы избавиться от алкоголизма

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25 ноября 2022, 15:57 Ксения Калуга Источник: StarHit

Никита Ефремов. Фото: Global Look Press

Российский актёр театра и кино Никита Ефремов рассказал, что страдает от алкоголизма. Такая же тяжелая зависимость была и у его отца Михаила, который сейчас находится в исправительной колонии общего режима. Мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль и сбил насмерть человека. Более того, с пьянством боролся и дед Никиты, народный артист СССР Олег Ефремов.

Никита Ефремов сказал, что долго употреблял алкоголь в большом количестве. Когда он осознал эту проблему, бороться с вредной привычкой ему стало проще.

Сейчас мужчина ходит к психологу, чтобы избавиться от недуга. По рекомендациям специалистов, он кричит в лесу и бьёт палкой подушку, дабы выплеснуть накопившуюся агрессию.

В последнее время Никиту Ефремова можно увидеть в главной роли чуть ли не во всех успешных проектах. "Нулевой пациент", "Оффлайн", "Сестры", "Хороший человек" - актеру легко удается перевоплощаться и покорять сердца зрителей. Но есть и обратная сторона - из-за плотного графика и съемок, треующих большой самоотдачи, бороться с пагубными привычками не так просто.

Ранее Никита Ефремов поделился историей о домогательствах со стороны мужчины в детстве.