День рождения в тюрьме: судьба Михаила Ефремова и как ему живется за решеткой, где он проведет еще 5 лет, если не выйдет по УДО

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10 ноября 2022, 13:39 Ксения Калуга

Фото: GlobalLook

Сегодня Михаилу Ефремову исполняется 59 лет. После смертельного ДТП, виновником которого стал сам артист, его жизнь разделилась на до и после. Как он живёт сейчас?

Творческая жизнь Ефремова

Будущий артист родился 10 ноября 1963 года в творческой семье. Так или иначе ему суждено было стать актёром. Его родители — Олег Ефремов и Алла Покровская — давно покорили театральные подмостки. А его дедушка был отличным оперным режиссёром.

Несмотря на то, что в детстве Михаил не горел желанием продолжать семейную традицию, он всё же повторил судьбу отца и мамы. Впервые Ефремов снялся в фильмах в 13-15 лет. Это были картины «Дни хирурга Мишкина» и «Когда я стану великаном». Также мальчику посчастливилось в юном возрасте выступить на сцене МХАТа. Благодаря тому, что Михаил рано начал набирать актёрский опыт, он стал одним из лучших артистов Советского Союза. Зрители полюбили Ефремова за то, что он не «зацикливается» на одной роли, а умеет перевоплощаться в разных персонажей.

За плечами артиста более 150 различных фильмов и сериалов. «Таёжный роман», «Каменская», «День выборов», «Королева Марго» поклонники Михаила пересматривают до сих пор.

Смертельное ДТП

8 июня 2020 года заслуженный артист врезался в автомобиль на Смоленской площади, выехав на встречку. Ефремов ехал на большой скорости и в состоянии алкогольного опьянения. Водитель машины скончался на месте, а против артиста возбудили уголовное дело.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали Михаила, заявив, что он не заслуживает тюрьмы и его надо простить, так как имеет большие театральные заслуги. Другие, наоборот, резко осудили, сказав, что наказание Ефремов должен получить.

Сам актёр сначала признал свою вину, опубликовав видео с изменениями. А потом вовсе отказался от своих слов, сообщив, что сделал это с похмелья и ничего на самом деле не помнит. Тем не менее Ефремову назначили наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Его также лишили водительских прав. Семье погибшего он выплатил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Находясь в тюрьме, по словам Ефремова, скучать ему не приходится. Его часто навещают друзья и коллеги, привозят гостинцы. Он также сообщил, что много читает книг и новостей, продолжает заниматься творчеством, а ещё — научился пользоваться швейной машинкой. Артист шил одежду и даже помогал создавать защитные маски для врачей. Сестра Михаила Ефремова рассказала, что актер освоился в колонии, работает и пользуется там уважением.