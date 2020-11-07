Ефремов отправлен в колонию в Белгородскую область

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7 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. 6 ноября стало известно, что осужденного на 7,5 лет по делу о смертельном ДТП актера переведут из московского СИЗО в колонию.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в тот же день рассказал, что Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбытия наказания.

В Белгородской области находятся пять исправительных колоний. ИК-4 в городе Алексеевка предназначена для впервые осужденных мужчин. В 2019 году в этой колонии отбывали наказание по делу о драках футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Михаил Ефремов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

СМИ писали, что, возможно, Ефремов будет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО. Но вчера в столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что осужденный актер отправлен для отбывания наказания в колонию.