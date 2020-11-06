Ефремова направили из СИЗО в колонию

Осужденный Михаил Ефремов из московского СИЗО отправлен в исправительную колонию. О том, что актёр, отбывающий наказание за совершение ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров, направлен в колонию, 6 ноября сообщили представители ФСИН.
По данным ФСИН, администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.
Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Адвокаты актера намерены обжаловать приговор в кассации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.