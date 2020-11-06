Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Ефремова направили из СИЗО в колонию

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ефремова направили из СИЗО в колонию
pixabay.com

Осужденный Михаил Ефремов из московского СИЗО отправлен в исправительную колонию. О том, что актёр, отбывающий наказание за совершение ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров, направлен в колонию, 6 ноября сообщили представители ФСИН.

По данным ФСИН, администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Адвокаты актера намерены обжаловать приговор в кассации.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников ранее заявил, что Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными.

ИЧ

В мире

Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

Российская Федерация нанесла ответный «удар» в споре с Соединенными Штатами за кипрские порты. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью