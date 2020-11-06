Ефремова направили из СИЗО в колонию

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6 ноября 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

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Осужденный Михаил Ефремов из московского СИЗО отправлен в исправительную колонию. О том, что актёр, отбывающий наказание за совершение ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров, направлен в колонию, 6 ноября сообщили представители ФСИН.

По данным ФСИН, администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Адвокаты актера намерены обжаловать приговор в кассации.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников ранее заявил, что Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными.