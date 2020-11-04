В ОНК рассказали, что Ефремов хочет заниматься в СИЗО театральными постановками

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4 ноября 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными.

Алексей Мельников уточнил, что Ефремов хочет в свободное от работы в хозотряде время заниматься театральными постановками, приглашать в следственный изолятор разных знаменитых артистов и проводить с ними творческие встречи и вечера.

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы, пока это лишь планы, поскольку решение о том, останется ли актер в СИЗО, еще не принято.