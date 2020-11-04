Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В ОНК рассказали, что Ефремов хочет заниматься в СИЗО театральными постановками

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

В ОНК рассказали, что Ефремов хочет заниматься в СИЗО театральными постановками
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными.

Алексей Мельников уточнил, что Ефремов хочет в свободное от работы в хозотряде время заниматься театральными постановками, приглашать в следственный изолятор разных знаменитых артистов и проводить с ними творческие встречи и вечера.

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы, пока это лишь планы, поскольку решение о том, останется ли актер в СИЗО,  еще не принято.

ЕТ

В мире

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью