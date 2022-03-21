Сестра Михаила Ефремова рассказала, что актер освоился в колонии, работает и пользуется там уважением

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21 марта 2022, 19:49 Источник: Teleprogramma.pro

Михаил Ефремов, фото: Nadir Muratov, globallookpress.com

Актер театра и кино Михаил Ефремов отбывает срок наказания после ДТП, в результате которого погиб мужчина. Ефремов почти полтора года находится за решеткой. Заслуженный артист будет находиться в колонии еще шесть лет.

У Ефремова есть родная сестра по отцу Анастасия. Анастасия Ефремова раз в неделю звонит брату и узнает о его жизни в колонии. В программе «Звезды сошлись» на НТВ женщина поделилась, что Михаил Ефремов вполне освоился в колонии и пользуется там уважением.

Михаил Олегович работает в швейном цехе, пришивает замки-молнии к медицинской форме. Научился хорошо управлять швейной машинкой и спокойно выполняет норму.

В свободное время читает книги. Сестра актера рассказала, что он поправился, покупает в буфете что-то вкусненькое. Родственники также передают домашнюю еду, это разрешается.

Старшая сестра Ефремова считает благом для своего брата заключение за решетку. По мнению Анастасии, «целее будет», подумает над своей жизнью эти годы.

Ефремов находился в момент ДТП за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Актриса, художница Анастасия Немоляева попросила о помощи, признавшись в зависимости.