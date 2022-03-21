Актриса Анастасия Немоляева попросила о помощи: «Дайте контакты нарколога, я художник, и я умираю»

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21 марта 2022, 18:55 Источник: Teleprogramma.pro

Aнастасия Немоляева, фото: Аrchive Sovexportfilm, globallookpress.com

Анастасия Немоляева получила известность по роли профессорской дочки Кати Кузнецовой в фильме Карена Шахназарова «Курьер». В детстве Анастасия увлекалась рисованием, расписывала кухонные доски масляными красками, вышивала.

Дочь оператора Николая Немоляева, внучка кинорежиссёра Владимира Немоляева, племянница актрисы Светланы Немоляевой совсем юной в 11 лет снялась в комедии «Старый Новый год», в котором ей досталась роль школьницы Лизы Себейкиной. Настя работала с коллективом знаменитых артистов, который состоял из Александра Калягина, Вячеслава Невинного, Ирины Мирошниченко, Георгия Буркова и Петра Щербакова.

В студенческие годы Немоляева появилась в картине «Следопыт» по Фенимору Куперу. В этой картине Анастасии довелось сниматься с Андреем Мироновым, который сыграл свою последнюю роль.

В 1991 году окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова). С 1995 по 1999 играла в театре на Малой Бронной.

Немоляева успешно снималась в кино. Но Анастасия стала отказываться от съемок. Актриса предпочла другую профессию — она стала художницей, выполняла заказы по росписи мебели. Они с мужем организовали свой бизнес.

Её работы (стекло, дерево, мебель) находятся в частных собраниях в России, Франции, Великобритании, Японии, Италии и других странах. Несколько работ Немоляевой находятся в Российском музее наивного искусства, - сообщается на сайте wikipedia.org.

У нее три дочери. Не все так гладко в жизни знаменитости. Оказывается, звезда СССР давно страдала алкогольной зависимостью, - пишет портал teleprogramma.pro. «Дайте контакты нарколога! Не могу больше пить, умираю. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю», — обратилась в соцсети за помощью Анастасия Немоляева, которой сейчас 52 года.