Сын Ефремова поделился историей о домогательствах со стороны мужчины в детстве

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12 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Никита Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Никита, сын актера Михаила Ефремова, рассказал, что в детстве ему предлагал интимную близость мужчина. По его словам, это случилось на съемках одного из фильмов.

«У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма», - поделился артист.

Ефремов-младший отметил, что сразу переселился в другой номер и позвонил маме. Кроме того, после случившегося у него появились страхи, в том числе связанные с осуждением в обществе, признался он.

Ранее дочь Михаила Ефремова Анна Мария заступилась за сына президента Белоруссии Александра Лукашенко.