Сын обвиняемого в смертельном ДТП Ефремова провел отпуск с возлюбленной в горном Алтае

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25 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Никита Ефремов с Марией Иваковой, Instagram

Старший сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Никита вместе с друзьями и возлюбленной Марией Иваковой вернулся из отпуска. Молодой человек активно рассказывает в социальных сетях, как проводил время в горном Алтае.

«Второй год подряд приезжаю на Алтай. Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент - природа, люди, звуки, цвета, запахи», - поделился Ефремов-младший с поклонниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от никита ефремов (@efremovefremov) 7 Июл 2020 в 1:10 PDT

При этом актер отметил, что на отдыхе полностью отсутствует алкоголь. Однако про отца, который находится под домашним арестом, Никита тоже не забывает, и даже успел навестить его в Москве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от никита ефремов (@efremovefremov) 17 Июн 2020 в 4:47 PDT

Напомним, что Михаил Ефремов ожидает решения суда. Его дело о смертельном ДТП взяла под контроль Генпрокуратура России.