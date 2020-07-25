Сын обвиняемого в смертельном ДТП Ефремова провел отпуск с возлюбленной в горном Алтае

Старший сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Никита вместе с друзьями и возлюбленной Марией Иваковой вернулся из отпуска. Молодой человек активно рассказывает в социальных сетях, как проводил время в горном Алтае.
«Второй год подряд приезжаю на Алтай. Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент - природа, люди, звуки, цвета, запахи», - поделился Ефремов-младший с поклонниками.
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При этом актер отметил, что на отдыхе полностью отсутствует алкоголь. Однако про отца, который находится под домашним арестом, Никита тоже не забывает, и даже успел навестить его в Москве.
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Напомним, что Михаил Ефремов ожидает решения суда. Его дело о смертельном ДТП взяла под контроль Генпрокуратура России.