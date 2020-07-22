Генпрокуратура взяла дело о ДТП с участием Михаила Ефремова на контроль

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в среду заявил, что Генпрокуратура России взяла дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на контроль.
Подчеркивается, что ведомство официально подтвердило, что взяло дело об аварии со смертельным исходом, которая произошла 8 июня, на контроль. Василий Пискарев подчеркнул, что это исключает возможность принятия незаконного решения.
По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, самое главное, чтобы суд не реагировал на различную информацию о данном деле, которая сейчас появляется в СМИ, и принимал решение на основании добросовестно проведенного расследования.
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