Александр Добровинский прокомментировал поступление дела актера Ефремова в суд

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22 июля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Михаил Ефремов, фото соцсети

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, прокомментировал поступление дела в Пресненский суд Москвы.

«Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде», — заявил он.

В Пресненский суд Москвы сегодня поступило уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Дата рассмотрения дела пока не назначена, также еще не известен судья, который будет вести процесс.

Ранее Никита Джигурда обнародовал доказательства того, что за рулем в момент ДТП сидел не Ефремов.