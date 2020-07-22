Александр Добровинский прокомментировал поступление дела актера Ефремова в суд
22 июля 2020, 13:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, прокомментировал поступление дела в Пресненский суд Москвы.
«Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде», — заявил он.
В Пресненский суд Москвы сегодня поступило уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Дата рассмотрения дела пока не назначена, также еще не известен судья, который будет вести процесс.
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