«Джипом управлял не Михаил Ефремов»: Никита Джигурда обнародовал ряд главных доказательств

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21 июля 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

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20 июня прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. По сообщению надзорного ведомства, дело будет направлено в Пресненский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Михаил Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Известный артист Никита Джигурда, первым заявивший о невиновности Михаила Ефремова и постановочности смертельного ДТП, происшедшего 8 июня в районе Смоленской площади столицы, на своём youtube-канале «dzhigurda12» обнародовал новые видеозаписи, которые, по его мнению, являются доказательством того, что в момент аварии за рулём джипа находился не Ефремов, а неустановленное лицо.

Неустановленное лицо по утверждению Джигурды

На видеокадрах, в частности, запечатлено, что человек, непосредственно сидевший за рулём, был в одежде с короткими рукавами. Сам же Ефремов на обнародованных с места ДТП видео был в пиджаке.

«Джип Ефремова выезжает на Садовое кольцо, но за рулём сидит не он: автомобилем управляет человек с голой рукой, то есть, в одежде с коротким рукавом. А Михаил был в пиджаке… И вот «белая» рука без пиджака аккуратно включает поворотники, поворачивая на Садовое кольцо, джип разгоняется, уходит от столкновения с впереди идущей перед автомобилем Сергея Захарова машиной, и, доворачивая руль, врезается в машину Захарова. Специально доворачивая руль и нажимая на тормоза, о чём свидетельствует загоревшаяся лампочка на багажнике. При ударе срабатывают подушки безопасности, а Ефремов в это время находится пристёгнутым на заднем сидении за водителем: ремень безопасности врезается ему в шею, оставляя кровавый след», - объясняет Никита Джигурда.





Впрочем, при увеличении стоп-кадра действительно можно заметить, что на руле джипа - голая рука водителя.

Рука человека, управляющего джипом

Помимо этого Никита Джигурда заметил ещё одну нестыковку: на видеокадрах со стороны водительского сидения джипа видно чью-то ногу, вернее, обувь, не соответствующую обуви Ефремова.

«Нога, обутая в узкие «казаки» и узкие брюки, а Михаил - в джинсах и ботинках без каблука. И рука, и нога - это свидетельство того, что он не сидел за рулём. Его накачали в баре наркотиками и сильнодействующим снотворным, после чего усадили на заднее сидение джипа. Далее Михаила оперативно привели в чувство и вывели из автомобиля», - делает выводы Никита Джигурда.

На видеокадрах, в частности, запечатлено, как вокруг джипа Ефремова орудуют трое неизвестных в масках и перчатках.

«Сразу же после столкновения к джипу подбежали подготовленные шакалы, знающие мужчину, сидевшего за рулём. Мужчина в белой майке и в спортивных штанах с лампасами подбежал одним из первых, он открыл водительскую дверь и, наверняка, спрашивает того, кого он знает: как ты, братан? Это - главный свидетель. Он бегает вокруг машины Ефремова, что видно и на кадрах видеорегистратора из проезжавшего мимо автобуса. Он не давал показания и не был на ток-шоу. Двое же участников ток-шоу, как видно по кадрам, почти ничего не видели, но, тем не менее, много рассказывали. Все эти люди - подставные шакалы. Мне выслала видео женщина, успевшая это заснять, за что я ей очень благодарен. Это ещё больше усиливает алиби Михаила», - отмечает Джигурда.

Главный свидетель в белой майке

По мнению Джигурды, переворачивать машину Сергея Захарова сразу же после столкновения было недопустимым, поскольку такими действиями потерпевшему нанесли дополнительные увечья, от которых он потом скончался в больнице. Помимо этого, артист акцентирует внимание не только на исчезнувших записях из камер видеонаблюдения в баре, где накануне ДТП побывал Ефремов, но и на отсутствии видеозаписи между столкновением автомобилей и сбегающимися на место ДТП людьми. По его мнению, эти кадры вырезаны и не запущены в обиход. Также Джигурда утверждает, что кадров, где Ефремов выходит из водительского кресла, не существует по причине того, что тот не находился за рулём.

«После ДТП место аварии снимал парень-мотоциклист, его кадры облетели все каналы. Можно допустить, что байкер наблюдает возню вокруг джипа Ефремова, но почему-то этого не снимает. Автор съёмки Юлий Макаров снимал всё, что угодно, только не тех, кто сидел в джипе. Он не снял того, кто выходил с водительского места, он просто наблюдал, как с двух сторон машины копошатся люди в масках и перчатках. Ни одного кадра, с которого было бы понятно, что за рулём сидел Ефремов, нет!», - объясняет Джигурда.

Отметим, что автор видео Юлий Макаров является профессиональным стримером. В частности, на своей странице ВКонтакте он сообщает, что занимается мобильным стримингом и работает с событийными видео.

Скрин со страницы Юлия Макарова

По словам Никиты Джигурды, из-за его гражданской позиции в отношении «дела Ефремова» ему угрожают и предлагают деньги за сворачивание правозащитной активности.

«Да, они мне угрожают. Предлагали 5 млн рублей за то, чтобы я всё это перевёл в «фриковство», но не на того нарвались! Я надевал колпак Джокера, сознательно маскируясь от шакалья и усыпляя их бдительность. Это жестокий спектакль и месть Ефремову за его политические памфлеты, набиравшие в интернете миллионы просмотров. Нормальным людям и в голову не придёт, что такое может быть! Я знаю некоторых из этих паскудников, но подожду суда… Все друзья Михаила, напуганные шакальём, замолчали. Я же горжусь тем, что донёс к сведению Миши Ефремова информацию о его невиновности в смертельной аварии, и он успел за пару дней до закрытия следствия отказаться от своего вынужденного признания. Его ведь убедили в том, что он убил человека. Я же утверждал и утверждаю: Ефремов не сидел за рулём, и он невиновен!», - резюмирует Джигурда.