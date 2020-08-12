Дочь Ефремова заступилась за сына Лукашенко и призвала не вешать на детей «грехи отцов»
12 августа 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]
Анна Мария, дочь обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко и призвала не вешать на детей «грехи отцов».
«Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу: не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни», - ответила девушка на комментарий одного из пользователей, который спросил, «как себя чувствует сын Лукашенко, живя с «убийцей».
Кроме того, Анна Мария отметила, что дети осознают поступки родителей, но не в силах повлиять на них. По ее словам, многим взрослым «плевать» на мнение своего ребенка.
Ранее сообщалось, что заседание по делу Михаила Ефремова отложили на 18 августа из-за плохого самочувствия актера. Накануне он перенес инсульт.
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