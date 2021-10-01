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Сегодня Олегу Ефремову исполнилось бы 97 лет

, 10:09

Сегодня Олегу Ефремову исполнилось бы 97 лет
Фото из к/ф "Угощаю рябиной" (1976) Олег Ефремов

Прошло ровно 97 лет со дня рождения известного советского и российского актёра, режиссёра и театрального деятеля Олега Ефремова. Олег Николаевич был первым секретарём правления союза театральных деятелей СССР.

Олег Николаевич Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве. Его отец был бухгалтером в системе ГУЛАГа. Поэтому большую часть своего детства мальчик провел в воркутинских лагерях, знакомясь с уголовным миром. Семья жила в большой коммунальной квартире на Арбате. Олег с детства мечтал быть актёром и пойти по стопам своего двоюродного брата. Мальчик хорошо учился и занимался в драмкружке при доме пионеров. После чего юноша поступил в Школу студию МХАТ.

После окончания студии Олега, к сожалению, не взяли в сам МХАТ, тогда он получил приглашение в Центральный детский театр. Там он сыграл более 20 ролей. Позже он стал преподавать в своей студии МХАТа.

После чего актер ушел в театр «Современник» и сыграл в спектакле «Вечно живые». Актёр был очень рад тому, что театр наполнен коллективом единомышленников.

Соратники говорили о Ефремове, что он был главным героем их театра. Ефремов играл «социального героя». Во многих спектаклях это стало востребовано, а после и в кинематографе. Тогда Олег сыграл в фильме «Первый эшелон» в 1955 году. После этого он появился в картине «Три тополя на Плющихе» и «Гори, гори моя звезда».

Известный актер был женат трижды. Его первой избранницей была Лилия Толмачёва, она была актрисой и народной артисткой. Второй женой была Ирина Мазурук, она работала журналисткой. В их браке родилось двое детей. Третьей женой была Алла Покровская.

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