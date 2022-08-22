Актриса Луиза Габриэла Бровина оценила органичность Дани Милохина в кадре

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 августа 2022, 10:02

Луиза Габриэла Бровина, фото: соц.сети

Актриса Луиза Габриэла Бровина в интервью для teleprogramma.pro поделилась впечатлениями от съёмок в сериале «Классная Катя», рассказала о своём отношении к Дане Милохину и оценила его актёрский потенциал.

Актриса рассказала, что возвращение на съемочную площадку спустя долгий промежуток времени связан с интересом к проекту «Классная Катя». В сериале Бровина получила роль старшеклассницы Кудряшовой: скромной, послушной девочки.

Как признаётся Бровина, общего между ней и ее персонажем то, что все до определённого момента считали звезду «Закрытой школы» «малышкой-умничкой», пока актриса не раскрылась с другой, взрослой, стороны на публику.

Говоря о съемочном процессе с Даней Милохиным, актриса отметила органичность блогера в кадре. По ее мнению, он сможет добиться успехов в кинематографе.

«Для меня Даня — тот человек, у которого при любом раскладе все классно. Он несет позитив в этот мир, заряжает хорошим настроением», — поделилась Бровина.