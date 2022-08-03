C Русланой Писанкой простились в Германии, а похоронят в Киеве

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3 августа 2022, 14:22 Источник: СтарХит

Руслана Писанка, фото из открытых источников

С актрисой Русланой Писанкой простились в Германии, а похоронят ее в Киеве. Писанка ушла из жизни 19 июля после тяжелой болезни. Актриса и телеведущая проходила курс лечения от рака в Германии. О ее болезни знали только близкие родственники.

Кремировали женщину 21 июля. 2 августа с артисткой простились в Германии в Кайзерслаутерне возле церкви городского кладбища. Проводить в последний путь артистку пришли лишь самые близкие.

Вдовец Писанки Игорь Исаков сообщил накануне прощания, что Руслана в Крещении Руфина. "У кого будет возможность, поставьте свечку. Всем спасибо. Друзья, просто напоминаю. Это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была дожить последние дни. Похороны пройдут в Киеве, когда я смогу вернуть ее домой. Точная дата на более позднем этапе", — обращался мужчина.

Актриса Ольга Сумская рассказала, что вдовец Русланы Писанки очень тяжело переживает уход супруги. Он плачет, не может говорить без слез, но старается держаться. Игорь занимается погребением и документами.

По словам Сумской, в ближайшее время он увезет прах Русланы в Киев, а сейчас решается вопрос захоронения на Байковом.

Сам Игорь Исаков делился эмоциями в соцсети: "Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавлен, сломлен, уничтожен. Знаю, что моей жене это никогда бы не понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки "жизнь прекрасна". Спасибо, что разделили со мной эту боль. Я точно знаю, что Бог заберет Русю к себе, потому что она того стоит".